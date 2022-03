Smakowity kiermasz charytatywny w Słupsku. Przyjdź, kup różne rarytasy, zostaw datek i rzeczy dla uchodźców

Już w najbliższy weekend, 2 i 3 kwietnia, na ulicy Nowobramskiej odbędzie się kiermasz gastronomiczny, w trakcie którego zbierane będą pieniądze dla uchodźców z Ukrainy. W zamian za wsparcie finansowe, które będzie można wrzucić do puszki, wolontariusze będą oferować znakomite ciasta, zupę, bigos, smalec, pierogi i inne rarytasy. - Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Słupska do przyłączenia się i wsparcia osób uciekających przed wojną w Ukrainie - zapraszają organizatorzy.

Oprócz tego w trzech specjalnie oznaczonych budkach będzie można zostawić wsparcie rzeczowe. Hasło kiermaszu to “Szafa dobroci dla nastolatka”. - I tu prośba kierowana jest w szczególności do młodzieży - informują organizatorzy. - Jeżeli macie w swoich szafach ubrania, którymi chcielibyście podzielić się z potrzebującymi nastolatkami z Ukrainy, zachęcamy do przyniesienia ich w sobotę lub niedzielę.

Oprócz tego w specjalnie oznaczonych punktach będzie można zostawiać artykuły szczególnie potrzebne, takie jak: