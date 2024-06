Śmierć 13-letniej Nikoli. Ratusz i PGM pozwane o 700 tysięcy złotych. W Słupsku rozpoczął się proces cywilny

Rodzina Nikoli twierdzi, że winę za śmierć dziecka ponosi słupski ratusz jako właściciel mieszkania i PGM jako zarządca. Sendekowie dążyli do pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, wzywając miasto Słupsk i PGM do dobrowolnej zapłaty, ale im odmówiono.

Beata i Dariusz Sendekowie zawarli z ówczesną prezes Ewą W. umowę najmu mieszkania przy ulicy Rybackiej w Słupsku w listopadzie w 2018 roku. W małej łazience ktoś z poprzednich lokatorów samowolnie zainstalował piecyk gazowy do podgrzewania wody, a wentylacja nie spełniała przepisowych wymogów. Była tylko kratka między łazienką a kuchnią, bez kominowego odprowadzenia. Sendekowie nie otrzymali żadnego dokumentu serwisowego piecyka – samowoli budowlanej. Nowi lokatorzy nie przypuszczali, że cokolwiek może im grozić. Po prostu zaufali zarządcy, który w takim stanie oddał mieszkanie do ich dyspozycji, wierząc że są w nim bezpieczni.

- Jeden z nich podpisał się na protokole, choć nie był w mieszkaniu. Drugi z nich szczerze przyznał, że miał zbadać tylko szczelność, nie oceniał, czy piecyk wymaga serwisu, a badanie wentylacji „było przeprowadzone na chybił trafił” – mówi adwokat Bartosz Fieducik, pełnomocnik Beaty Sendek. - Natomiast serwisant, który po tragedii ocenił stan piecyka gazowego, stwierdził, że zabrudzenia wskazywały na to, że piecyk nie był czyszczony co najmniej od sześciu lat.

Adwokat podkreśla, że wynajmujący ma prawny obowiązek przekazać najemcy lokal w stanie nadającym się do bezpiecznego zamieszkania. Natomiast w tej sytuacji ani mieszkanie nie było bezpieczne, ani lokatorzy nie zostali poinformowani o wadach i zagrożeniach.

Pozwani jednak nie dążą do zawarcia ugody.

- Nie widzę takiej możliwości, ponieważ nie ma winy po stronie zarządcy i właściciela. Dopełnili swoich obowiązków, zawierając umowy o przeglądach, które były przeprowadzane regularnie – mówi reprezentujący PGM radca prawny Bartłomiej Żukowski. - Podchodzimy do tej sprawy z całym zrozumieniem, mając na uwadze, że jest to tragedia rodzinna. Jednak doszło do nieszczęśliwego wypadku bez winy miasta i PGM.

Następna rozprawa w październiku.