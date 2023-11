Śnieg posypie do końca tygodnia. W nocy temperatura spadnie do minus ośmiu stopni

Śnieg pod koniec listopada nie jest niczym nadzwyczajnym. Jednak po ostatnich raczej łagodnych zimach, Pomorzanie zastanawiają się, jak długo poleży. I oczywiście już pada pytanie - czy święta Bożego Narodzenia będą białe?

- Zima na pewno utrzyma się przez cały tydzień. Temperatury będą cały czas na minusie. Dodatkowo dzisiejszej nocy wystąpią mgły marznące, osadzające szadź - prognozuje Krzysztof Ścibor, meteorolog z Biura Prognoz Pogody Calvus w Słupsku.

To oznacza, że na pewno drogi będą śliskie, stąd apel do kierowców do ostrożną jazdę. Droga hamowanie przy oblodzonej nawierzchni znacznie się wydłuża. Aby śnieg nie zamienił się w chlapę i błotną breję, potrzebne są ujemne temperatury i takie będą.

- W ciągu dnia temperatury od minus jednego do minus trzech stopni, ale w nocy przy rozpogodzeniach nawet do minus ośmiu - mówi meteorolog.