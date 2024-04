Sobota ze zdrowiem. Bezpłatne badania profilaktyczne w Słupsku

Tego dnia SPMZOZ przygotował dla szereg bezpłatnych badań i konsultacji:

Badania laboratoryjne - borelioza; liczba badań ograniczona, pobrania od godziny 9:00.

Darmowe badania wzroku z wykorzystaniem testera okulistycznego

Porady dietetyczne – zaproszenie do udziału w bezpłatnym programie profilaktyki zdrowotnej „Profilaktyka chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii w Mieście Słupsku na lata 2022 – 2030”.

Konsultacje położnej - możliwość zapisania się na pobranie badań cytologicznych przez nasze położne. Informacje o programie profilaktyki raka szyjki macicy, na etapie podstawowym i pogłębionym.

Pokaz prawidłowej techniki mycia zębów dla najmłodszych

Spotkania z koordynatorami w ramach opieki koordynowanej. SPMZOZ w Słupsku realizuje dla swoich pacjentów świadczenia w ramach Opieki Koordynowanej w POZ. Co to oznacza? Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej może zlecić pacjentom dodatkowe badania, które do tej pory pozostawały do wyłącznej dyspozycji lekarza specjalisty. Pacjenci z jakimi schorzeniami objęci są dodatkowymi świadczeniami? Z Opieki Koordynowanej skorzystać mogą pacjenci z niektórymi dolegliwościami kardiologicznymi, diabetologicznymi, endokrynologicznymi, chorobami płuc oraz chorobami nerek. Jaka jest rola koordynatora? W każdej z przychodni SPMZOZ w Słupsku, zatrudniony jest koordynator, który dba o komunikację na linii lekarz – pacjent, informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, umawia terminy wizyt u lekarzy specjalistów, dietetyka lub pielęgniarki.