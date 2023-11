Spacer po Bytowie w doborowym towarzystwie. Ostatnie w tym roku zwiedzanie miasta (WIDEO)

Beata Fiszka Borzyszkowska, przewodnik PTTK oraz bytowska informacja turystyczna zaprosiła mieszkańców na fascynujący spacer po Bytowie. To kolejna tego typu akcja, ale ostatnia w tym roku. Kolejne poznawanie miasta na Kaszubach z przewodnikiem dopiero wiosną.

Zimno nikogo nie odstraszyło

Frekwencja była wysoka, pomimo niskiej temperatury. Grupa blisko dwudziestu osób ruszyła dokładnie w południe z parkingu przy ulicy Wolności. Spacerowicze przeszli fosą zamkową do bramy zamku, a następnie dziedzińca zamkowego, gdzie mogli usłyszeć dużo ciekawych informacji na temat zamku krzyżackiego i historii Bytowa. Następnymi punktami spaceru była wieża gotycka, bytowski rynek. Blisko dwugodzinny spacer zakończył się w kościele św. Katarzyny.

Uczestnicy byli zachwyceni. - Przyjechałem do Bytowa pół roku temu - mówi Oleksij z Ukrainy, który przyszedł na spacer z przewodnikiem z cała rodziną. - Miasto bardzo mi się podoba, zwiedziłem je już chyba całe. Chciałbym tu zostać, sprowadziłem już swoją żonę i córkę. Jesteśmy zachwyceni zabytkami.

- Bytów ma bardzo bogatą historię, jest to miasto niedocenione i chyba nie do końca znane turystycznie - mówi pani Beata. - Ma olbrzymie walory krajobrazowe, Bytów zbudowany jest na wielu wzgórzach, mówimy, że Rzym zbudowany jest na siedmiu wzgórzach, a w naszym mieście jest ich znacznie więcej. Myślę, że w Bytowie każdy znajdzie jakąś swoją perełkę, bo jest tu ich bardzo dużo. Bytów to przecież nie tylko zamek.

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych spacerach po Bytowie. Kolejny w przyszłym roku w maju.