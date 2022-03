Śpiewasz poezję? To impreza dla ciebie! Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody

Do udziału w 11. edycji Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej w Damnicy mogą się zgłaszać do 24 kwietnia soliści w wieku od 15 do 40 lat z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, a szczególnie powiatu słupskiego i miasta Słupska. To znakomita okazja do konfrontacji dokonań twórczych przed innymi wokalistami i jury złożonego z autorytetów w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Uczestnicy mogą zgłosić jeden utwór w obu lub jednej z dwóch kategorii:

Zgłoszenie udziału

Nagrania video z wykonaniem utworu poetyckiego lub link do nagrania na platformie YouTube, Vimeo (lub innym podobnym

serwisie) wraz ze skanem wypełnionej karty zgłoszenia i załącznikami należy przesłać na adres impresariat@kultura.powiatslupsk.pl do 24 kwietnia 2022 roku do północy. Na podstawie przesłanych nagrań organizatorzy dokonają kwalifikacji uczestników do przesłuchań, które odbędą się 29 kwietnia od godz. 16 w sali koncertowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

Gala finałowa odbędzie się 30 kwietnia o godz. 17 w Sali Lustrzanej Pałacu w Damnicy. Wystąpią na niej zakwalifikowani

przez jury finaliści.

Organizatorzy: Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

Kontakt do koordynatora Mateusza Mareckiego - tel. 600 369 243 lub 59 844 57 58, e-mail: impresariat@kultura.powiatslupsk.pl

Pliki do pobrania (regulamin, karta zgłoszenia) - https://kultura.powiatslupsk.pl/