Sportowcy z powiatu słupskiego wyróżnieni za wybitne osiągnięcia. Dostali stypendia od starosty

- Jesteśmy bardzo dumni z naszych sportowców z powiatu słupskiego, którzy mogą pochwalić się wspaniałymi osiągnięciami. Trenują z zaangażowaniem i pasją pod okiem doświadczonych trenerów, reprezentując region słupski na zawodach krajowych i międzynarodowych – informuje słupskie starostwo.

Oprócz młodych zawodników, wyróżnieni zostali także trenerzy, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do zawodów sportowych. Łączna kwota stypendiów to blisko 40 tys. złotych, będą one wypłacane od marca do grudnia bieżącego roku. Najwyższa kwota wręczonego stypendium to 500 zł.

Stypendiami nagrodzono 11 osób, które sukcesy osiągnęły w różnych dyscyplinach – lekkoatletyce, pływaniu, tańcu, czy sztukach walki. Wyróżnieni stypendyści zajmowali wysokie miejsca w zawodach ogólnopolskich, jak również tych zorganizowanych na szczeblu wojewódzkim.