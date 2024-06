Stadion na Zielonej w nowej odsłonie. Gryf Słupsk będzie mógł rozgrywać mecze w świetle jupiterów [ZDJĘCIA]

Wielka modernizacja zaczęła się budową nowego ogrodzenia. Wyburzono także wejście od strony ul. Zielonej, na rzecz bramy z bramkami wejściowymi

- W następnym etapie zaplanowaliśmy budowę zaplecza szatniowo-kontenerowego, bo wiedzieliśmy o tym, że dzieci i młodzież, która tutaj trenuje, nie ma zbyt dobrych warunków do tego, aby się przebrać i korzystać z tego obiektu. To pozwoliło też na to, że powstały nowe grupy szkoleniowe i obiekt zyskał jeszcze większą możliwość rozwoju. W kolejnym etapie powstały nowe sektory dla kibiców – przebudowane zostały trybuny za bramkami – mówi Klimczak.