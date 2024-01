Sto dni przed maturą – dla maturzystów uroczysty bal, dla rodziców spory wydatek

Styczeń to tradycyjnie czas studniówek. Lokale w Słupsku mają zarezerwowane terminy niemal do końca lutego. W licach i technikach trwają ostatnie próby poloneza, a w sklepach poszukiwania kreacji. Rodzice muszą liczyć się ze sporymi wydatkami.

Szkoły rezerwują terminy już na początku roku szkolnego. Potem jest problem z dostępnością tak dużych sal, zwłaszcza dla szkół, które mają po sześć, czy osiem klas maturalnych. Liczbę gości trzeba liczyć podwójnie, gdyż większość maturzystów zaprasza osoby towarzyszące. Zaprasza się oczywiście również nauczycieli. Koszt balu dla ucznia to około 260-350 zł od osoby w zależności od tego, jakie są dodatkowe atrakcje. Zwyczaj jest jednak taki, że uczeń płaci również za osobę towarzyszącą, o ile ta nie jest uczniem szkoły. Koszt jest wówczas podwójny. Co jest wliczone w cenę? - My płacimy 290 zł za osobę – tyle samo za siebie, jak i partnera. W cenie jest didżej, dwie fotobudki, specjalny tort studniówkowy, ścianka dekoracyjna, ozdoby, ale także pokrywamy koszt zaproszonych nauczycieli, w tym kwiaty dla nich, prezenty dla wychowawców, zaproszenia – wymienia maturzystka z I LO w Słupsku, która bawić się będzie na studniówce w restauracji Aureus w Słupsku, 13 stycznia.

Podobnie płacą uczniowie V LO w Słupsku. Tu jednak uczeń płaci 330 zł, a za osobę towarzyszącą 230 zł. Wynika to z tego, że osoba towarzysząca nie pokrywa kosztu pobytu nauczycieli na balu. W cenie są także pamiątkowe zdjęcia. Koszt imprezy to jednak dopiero początek wydatków. Studniówka to więcej niż zwykła impreza – to rytuał przejścia, wyjątkowy moment, w którym uczniowie klasy maturalnej świętują swoje dorastanie i nadchodzące wyzwania. Młodzi ludzie ubrani w piękne suknie i eleganckie garnitury uczestniczą w wydarzeniu, które stanowi kulminacyjny punkt ich edukacji i w pewnym sensie zamyka ważny rozdział w ich życiu. Stąd też kreacja musi być wyjątkowa na tę okazję.

W sklepach sukienek i garniturów od wyboru do koloru. - Młode dziewczyny wybierają zdecydowanie suknie długie w kolorach klasycznej i eleganckiej czerni, ale także chętnie decydują się na bordo oraz ciemną, butelkową zieleń. Zazwyczaj są to suknie z aksamitu, z rozcięciem delikatnie ukazującym nogi, na ramiączkach, z odkrytymi ramionami i plecami – mówi pani Grażyna z salonu z eleganckimi sukniami w centrum handlowym Manhatan w Słupsku.

- Modne są są też mieniące się suknie tzw. kameleony, które w zależności od światła przybierają inny kolor – pokazuje cudne kreacje pan Andrzej z innego salonu na słupskim Manhatanie. - Cały czas na topie są czernie, które chętnie wybierają także dziewczęta chcące ukryć niedoskonałości figury. Dużym wzięciem cieszą się też suknie asymetryczne skrojone. Do tego koniecznie eleganckie buty – bezpieczne na słupku dla dziewcząt, które nie mają doświadczenia w chodzeniu na obcasach lub szpilki. Pod kolor butów dziewczęta wybierają także torebkę – mówi pan Andrzej. Koszt sukienki to około 300-600 złotych, butów – 150-350 – w zależności od tego, czy zdecydujemy się na naturalna skórę, czy buty z tworzywa. Do tego torebka – ok. 100-200 zł. I to jeszcze nie koniec. Wiele dziewcząt już dużo wcześniej umówiła wizyty u fryzjerki i kosmetyczki, aby olśniewać zjawiskowym makijażem i fryzurą. Czesanie to dodatkowe oko. 200 zł, podobnie jak makijaż – ok. 150-250 zł.

Młodzi mężczyźni choć z wyborem garnituru mają łatwiej, wcale za ubiór nie zapłacą mniej.

- Młodym chłopakom proponuję garnitury jednolite w odcieniach granatu. Czasami chcą czarne, ale im odradzam, bo wyglądają w nich zbyt poważnie. Sugeruję za to czarną koszulę, która jest równie elegancka jak biała. Do tego koniecznie mucha, krawaty absolutnie już nie. Kolor dobierany jest często pod kolor sukienki partnerki – mówi pani Joanna, która już od wielu lat doradza młodym mężczyznom w wyborze garniturów w Centrum Handlowym Manhatan w Słupsku. - Nie namawiam za to do zakupu eleganckich pantofli, których więcej pewnie już nie nałożą. Bardzo dobrze prezentują się czarne sportowe buty.

Koszt garnituru to ok. 300-600 zł. Do tego mucha – około 60 zł i buty – 200-400 zł. W przypadku panów koszt fryzjera jednak będzie dużo niższy, bo za strzyżenie zapłacą około 50-100 zł. No i na makijażu zaoszczędzą. Wyjątkowa atmosfera studniówkowej nocy sprawia, że jest to jedno z najbardziej niezapomnianych i wyczekiwanych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Po nim już tylko czas intensywnej nauki i przygotowań do matury, która zbliża się wielkimi krokami. Bo ta już w maju, za około sto dni!

