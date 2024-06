"Stolpmünde – Ustka / 1945" w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

- Projekt rezydencyjny polega na realizacji autorskiego teatru dokumentu o historii wypędzanych Niemców i osiedlanych w ich miejsce Polaków w Ustce jak i na Pomorzu w 1945 roku – mówi artystka o swoim projekcie. - Kuszącym jest poznanie historii wyobraźnią, w której zmysły wychwytują emocje i starają się zrozumieć tych, którzy żyli tu wcześniej. Poprzez ruch ciał przypominający cienie ludzkie i instalację ze słów oraz dźwięków moim zamiarem będzie przywrócenie przenikających się momentów: ducha uciekających Niemców z duchem wchodzących do ich domostw Polaków. Wywołane emocje związane z losem ludności cywilnej przeciwnych frontów przypomną, że krzywda boli tak samo.

We wtorek 25 czerwca o godzinie 18 w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce przy ulicy Zaruskiego 1a zostanie wystawiony spektakl "Stolpmünde – Ustka / 1945" polskiej aktorki Jolanty Juszkiewicz, aktualnej rezydentki Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Dla publiczności będzie również dostępna próba generalna spektaklu w poniedziałek 24 czerwca o godzinie 18. Na spektakl i próbę wstęp jest wolny.

Jolanta Juszkiewicz to mgr sztuki, absolwentka Akademii Teatralnej, Performance Studies Sydney University w Australii, uczestniczka wielu zagranicznych warsztatów. W 1997 r. w Sydney w Australii założyła profesjonalny autorski Teatr Kropka Theatre. W duecie z nowozelandzkim reżyserem Anatolym Frusin doprowadziła do premier zarówno klasyki światowej, jak i spektakli dokumentalnych nagradzanych i zapraszanych międzynarodowo m.in. przez prof. Richarda de Marco na Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Edynburgu.

W 2007 r. Teatr Kropka Theatre przeniósł się do Polski, ale spektakle wystawia na całym świecie.

"Stolpmünde – Ustka / 1945" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra" 2024.