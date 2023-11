Stomatolog za darmo. Sprawdź, które zęby wyleczysz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia! 01.11.2023

Darmowe leczenie zębów u stomatologa

Leczenie zębów w prywatnym gabinecie nie należy do najtańszych. Warto jednak pamiętać o tym, że osoby ubezpieczone mogą na wielu wizytach zaoszczędzić. Mimo, że gwarantowane świadczenia stomatologiczne, finansowane z NFZ nie zaspokoją wszystkich potrzeb, to mimo wszystko warto z nich korzystać i co za tym idzie? leczyć zęby za darmo.