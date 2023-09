Stop pijanym kierowcom. Akcja kościoła, urzędników i policjantów (WIDEO)

- Organizatorami akcji są: gmina Bytów i Komenda Powiatowa Policji w Bytowie. Natomiast corocznymi partnerami są parafie z gminy Bytów, w których odprawione zostaną nabożeństwa - wyjaśnia Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa.

W czasie trwania akcji na terenie gminy Bytów patrole z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie przeprowadzą wzmożone kontrole i akcję profilaktyczną wśród kierowców.

- Pamiętajmy, że alkohol to substancja psychoaktywna, która – nawet w małej dawce – wpływa na funkcje mózgu. Spowalnia przepływ impulsów nerwowych - przypominają bytowscy policjanci. - Pogarsza się nasza pamięć, percepcja, czujność, samokontrola oraz zdolność do oceny sytuacji. Niestety nietrzeźwość na drogach ciągle wspierana jest przez wiele fałszywych przekonań dotyczących trzeźwienia. Wciąż za mała jest też wiedza na temat wpływu substancji psychoaktywnych na zdolność prowadzenia pojazdów. Warto wiedzieć, że 90 procent informacji, które docierają do kierowcy, ma charakter wzrokowy. Alkohol upośledza koordynację wzrokowo – ruchową – powoduje, że nie jest on w stanie szybko odebrać i przetworzyć wszystkich bodźców, takich jak zmiana świateł na sygnalizatorze czy pojawienie się przeszkody na drodze. Przeciętny czas reakcji na bodziec zewnętrzny u zdrowego człowieka wynosi od 0,2 do 0,5 sekundy. Przy ok. 0,5 promila alkoholu we krwi, czas reakcji wydłuża się o ok. 30 procent. Przy 1 promilu – dwu- lub nawet trzykrotnie! Osoba pod wpływem alkoholu ma także problem ze zidentyfikowaniem, z którego kierunku dochodzi dźwięk.