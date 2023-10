Strażacy z Żabna mają wóz bojowy z... wodą! Przekazanie auta (WIDEO)

Miesiąc na zebranie pieniędzy

Prezes od razu wziął się do pracy. Skontaktował się z samorządowcami, sponsorami i nadleśniczymi. W ciągu miesiąca udało się uzbierać pieniądze na samochód. Nowy nabytek to: samochód średni gaśniczy Renault R45 GBA 3/16, wydajność autopompy 1600 l/min, rok produkcji 1990 i najważniejsze: pojemność wody - 3000 litrów. I to właśnie o "wodę" przede wszystkich strażakom z Żabna chodziło...

Auto z... wodą!

- Jest to dla nas bardzo miły dzień, w szczególności dla OSP Żabno - mówi Mariusz Łuczyk, wicewojewoda pomorski. - Pamiętam, gdy zwróciliście się do mnie z prośbą o pomoc w zakupie samochodu. Zawsze padało takie zdanie: jak mówiłem, że będziemy się starać, a strażacy na to: ale panie wojewodo z wodą! Bo mamy samochód bez wody! To mnie bardzo zmobilizowało do działania. A to zdanie "z wodą" zapamiętam do końca życia.

- Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia byli z nami - mówi Grzegorz Wiatrowski. - Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji naszego marzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej imprezy, dzięki Wam ten dzień był bardzo wyjątkowy. Cieszymy się, że nasza jednostka się rozwija i tym samym wzrasta bezpieczeństwo naszych mieszkańców.