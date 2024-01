Studniówka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. Po królewsku (ZDJĘCIA)

Królewski bal

Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem i trzeba przyznać, że tegoroczni maturzyści zatańczyli go perfekcyjnie. Zachwyceni byli nie tylko rodzice, którzy tłumie przybyli, aby zobaczyć taniec swoich prawie już dorosłych pociech, ale także nauczyciele.

- Bije od Was energia, której źródłem jest młodość, wolność i radość - mówił Stanisław Kożyczkowski, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. - Jestem pewien, że tak wolni jak dzisiaj już nigdy nie będziecie. Zatem celebrujcie ten wieczór najlepiej jak potraficie. Ta energia, którą tutaj zyskacie jest zapowiedzią sukcesu egzaminacyjnego, ale także życiowego, którego wszyscy Wam życzymy. Całkiem niedawno w naszej szkole ważną rzecz powiedziała znakomita pod każdym względem Maryna Wojciechowska: jedyne co nas ogranicza w spełnianiu naszych marzeń to nasza własna wyobraźnia. Sukces jest efektem ciężkiej pracy, cierpliwości, pokory i wiary, że wszystko w życiu jest możliwe.

Podczas studniówki nie obyło się bez podziękowań dla nauczycieli. Uczniowie swoim wychowawcom wręczyli kwiaty i serdecznie podziękowali za lata nauki.