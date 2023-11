Stwórz piernikowy domek, zdobądź nagrody. Konkurs organizuje gmina Kobylnica

Wzorem poprzednich lat, GCKiP w Kobylnicy zachęca do wzięcia udziału w kolejnej edycji Rodzinnego Konkursu na „Domek z Piernika”.

Zadanie uczestników zabawy polega własnoręcznym wykonaniu domku z piernika i dostarczenie go do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy (Kobylnica, ul. Wodna 20/4) w terminie do 15 grudnia.

Domki oceniane będą pod względem jakości, estetyki i precyzji wykonania, staranności łączenia elementów, pomysłowości i kompozycji. Komisja pod uwagę weźmie również oryginalną formę i styl, innowacyjne zastosowanie piernika, ciekawy pomysł i dobór różnorodnych technik dekoratorskich.

Każda rodzina może zgłosić jeden domek. Ponadto prace muszą być wykonane z ciasta piernikowego udekorowanego jadalnymi ozdobami.

Ogłoszenie wyników nastąpi 20 grudnia na stronie internetowej www.kobylnica.pl.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny na https://kobylnica.pl/aktualnosci/gckip-w-kobylnicy-zaprasza-do-wziecia-udzialu-w-iv-educji-rodzinnego-konkursu-na-domek-z-piernika.html.