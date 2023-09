Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Słupscy uczniowie wyróżnieni w ratuszu [ZDJĘCIA]

W tym roku stypendia prezydenta przyznano w Słupsku już po raz 24. Mogli o nie wnioskować uczniowie słupskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych – publicznych, ale też niepublicznych.

Komisja do spraw przyznawania stypendiów otrzymała w tym roku do rozpatrzenia 60 wniosków. Ostatecznie wybrano 35 osób – 9 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia artystyczne, natomiast 26 zakwalifikowało się do odebrania stypendium za wyniki w nauce.