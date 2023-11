Supernowoczesny fotoradar pstryka zdjęcia na krajowej 20 w Półcznie (WIDEO)

Lamborghini wśród fotoradarów

- Niedawno trzymaliśmy od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wyniki kontroli przekroczeń prędkości w miejscowości Półczno za okres od 1 czerwca do 30 sierpnia 2023 roku - mówi wójt. - Urządzenie w tym okresie zarejestrowało 447 naruszeń. Oznacza to, że miesięcznie przekroczono prędkość 149 razy, a dziennie prawie 5 razy. Po raz kolejny wyniki przemawiają za zasadnością zamontowania fotoradaru. Mamy nadzieję, że nowoczesny fotoradar wpłynie na znaczny spadek wykroczeń prędkości.

Wniosek mieszkańców

Dodajmy, że to właśnie na wniosek gminy Studzienice oraz mieszkańców Półczna - we wsi tuż przy przejściu dla pieszych, z którego korzystają głównie dzieci idące do szkoły, przystanku oraz sklepie stanął fotoradar. Wcześniej dochodziło tu do wielu wypadków. Mieszkańcy powiedzieli dość, gdy w 2020 roku rozpędzony samochód uderzył w mężczyznę przechodzącego przez pasy.

Pieniądze z mandantów trafiają do ITD.