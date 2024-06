Supra Kwidzyn pokonana. Gryf Słupsk awansował do III ligi!

Gryf nie kalkulował, Gryf nie grał na remis. Słupszczanie do Kwidzyna pojechali po zwycięstwo. Podopieczni Krzysztofa Mullera pewnie pokonali Suprę 2:0. W 39. minucie pierwszą bramkę zdobył Wiktor Ciechański. Prowadzenie podwyższył w 73. minucie Daniel Piechowski i to Gryfici cieszyli się że zwycięstwa.

Wspólne świętowanie awansu

Przedstawiciele klubu zapraszają wszystkich kibiców na wspólne świętowanie awansu do III ligi. O godzinie 20:30 na stadionie Gryfa przy ulicy Zielonej odbędzie się powitanie piłkarzy i trenerów. Będzie to czas na wspólną zabawę i radość po sukcesie klubu. Wszystko to przy świetle jupiterów, które po raz pierwszy rozświetlą zmodernizowany obiekt. Dla kibiców przygotowano mnóstwo atrakcji.