Świąteczne iluminacje w Słupsku już świecą! Działa też koło widokowe [ZDJĘCIA, WIDEO]

Urząd miejski w tym roku nie oszczędna na świątecznych iluminacjach. Bogato oświetlone zostały główne ulice miasta, ale też ratusz i bulwary.

Tradycyjnie, rozświetlona została aleja Sienkiewicza, ale również ulica Wojska Polskiego i Grodzka. Dużo dzieje się na bulwarach – udekorowane zostały barierki i drzewa. Pojawiły się też iluminacje wolnostojące – gwiazdy, czy bombki. Rozbłysnął też Skwer im. Pierwszych Słupszczan przy ulicy Starzyńskiego. Na elewacji ratusza natomiast zagościły świąteczne motywy wyświetlane przez specjalny projektor.

Koło widokowe przed słupskim ratuszem

Koło widokowe to główna atrakcja, jaką przygotowało dla mieszkańców miasto z okazji zbliżających się świąt. Z diabelskiego młyna skorzystają dzieci i dorośli, ale nie za darmo. Na 30-metrowej konstrukcji znajdzie się 20 sześcioosobowych wagoników, więc jednocześnie będzie mogło bawić się aż 120 osób. Miasto zachęca do korzystania z atrakcji starszych i młodszych. Urzędnicy namawiają do rezerwacji dogodnych terminów, szczególnie dla zorganizowanych grup.