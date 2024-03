Świąteczny Bytów. Harmonogram święcenia pokarmów w kościołach

Już jutro święcenie święcenie pokarmów, które przed Wielkanocą jest praktykowane w niewielu miejscach na świecie, a w Polsce ma wyjątkowy wymiar. W zależności od regionu koszyczki są mniej lub bardziej obfite, jednak ich obecność dla Polaków jest oczywista. W koszyczku wielkanocnym znajduje się pożywienie o symbolicznym wymiarze. Nabiał i mięso są symbolem zbliżającego się zakończenia postu i rozpoczęcia świętowania, baranek nawiązaniem do Jezusa, chleb jako ciało Chrystusa i obfitość przyrody, sól ma chronić przed zepsuciem (czyli grzechem), pieprz symbolizuje gorzkie zioła, a chrzan witalność, ale też Mękę Pańską.

Już bardzo kolorowo i świątecznie się zrobiło na bytowskim rynku. Jak co roku na placu kardynała Wyszyńskiego pojawiły się wielkanocne ozdoby - olbrzymie pisani udekorowane bukszpanem. Miasto przygotowane jest do świętowania.

Święcenie pokarmów

Parafia Filipa Neri

- W Wielką Sobotę adoracja Jezusa w Grobie od godz. 8 do 20. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbędzie się co godzina od godziny 10 do 14. Wigilia Paschalna rozpocznie się o g. 20. Na tę Liturgię należy przynieść świece. Wigilia Paschalna zakończy się procesją rezurekcyjną.