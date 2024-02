Światowy Dzień Kota 2024. Zobacz najpiękniejsze kociaki naszych Czytelników [ZDJĘCIA]

Koty mogą być dzikie, nieuchwytne, leniwe i przytulne. Dachowce lub rasowce są zawsze dumne. Koty jak sama nazwa wskazuje są ssakami drapieżnymi. Nie da się ukryć, że stanowią one również naszą domową rodzinę.

17 lutego to Światowy Dzień Kota

Jeśli jest jedno słowo, którym można by opisać Internet i z pewnością są to "koty". Zdjęcia i filmy z kotami w roli głównej opanowały sieć już wiele lat temu. Spora część osób, która ich nie posiada, z przyjemnością przygląda się cudzym kotom. Ci, którzy mają swoje - robią im setki zdjęć. Śmiało można powiedzieć, że Internet oszalał na punkcie kotów. Nie ma co się dziwić, że kociaki mają swoje święto.

Wśród miłośników czworonogów królują różne rasy. Od zwykłych dachowców po najdroższe, które w hodowlach osiągają ceny po kilkaset tysięcy złotych za sztukę. Które rasy kotów są najładniejsze i najpopularniejsze?