Światowy Dzień Wody. Słupskie wodociągi o jej zużyciu i oszczędzaniu Wojciech Nowak

- Tzw. „kranówka" badana jest częściej i spełnia wyższe standardy niż niejedna woda butelkowa. Zawiera więcej minerałów, jest bogatsza w wapń i magnez od wielu wód źródlanych. Co więcej, jest ona zdecydowania tańsza - mówi Krzysztof Mosakowski, kierownik działu produkcji wody.

Dla wielu z nas jest czymś oczywistym dostęp do wody pitnej, a jednak stopniowo jej zasoby się kurczą. Co więcej, na świecie jest ogromna liczba ludzi, która dostępu do niej nie ma. Między innymi z tych powodów obchodzony jest Światowy Dzień Wody.