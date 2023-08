Świetna zabawa, nauka i dużo słońca. Nasza akcja na usteckiej plaży „Bezpiecznie nad wodą”

Ciekawy pokaz zaprezentował Marcin Grondziewski, trener pływania i ekspert w zakresie ratownictwa wodnego, założyciel klubu sportowego Shark Team Słupsk. Dwie nastolatki z jego klubu przedstawiły turystom, jak skutecznie ratować tonącego człowieka i samemu nie utonąć. Z pomocą pasa ratowniczego „węgorz”, który podaje się tonącemu lub nakłada na niego. Maya Kowalska, wicemistrzyni Polski w Ratownictwie Sportowym w kategorii do lat 13 była ratownikiem, a tonącą pozorantką Wiktoria Kotyk, zdobywczyni 4. miejsca w mistrzostwach w kategorii do lat 11. Dziewczyny świetnie pokazały, o co chodzi w tej metodzie ratowania.

Oblegane było stoisko przygotowane przez pomorską policję. Opaski niezgubki, czy różnego rodzaju odblaski rozchodziły się jak gorące bułeczki. Także – opaski dla dorosłych, na których można wpisać, co komu dolega i kontakt do bliskiej osoby, w razie czego. Policjanci przestrzegali przed urlopowymi zagrożeniami i radzili plażowiczom, jak zadbać o siebie i dzieci.

- Bardzo dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy zachęcić plażowiczów do udziału w naszej akcji i pokazania im, że z wodą i słońcem nie ma żartów – mówi Katarzyna Głodek, specjalista ds. marketingu „Głosu”. - Dziękujemy partnerom naszej akcji, dziękujemy za włączenie się do akcji, która jest tak ważna dla nas wszystkich, nie tylko dla gości, którzy dziś byli z nami w Ustce. Jeśli to wydarzenie pomoże w uratowaniu choć jednego życia, to znaczy, że było warto dzisiaj tu być.

Partnerem akcji „Bezpiecznie nad wodą” jest Energa z grupy Orlen, partnerem lokalizacyjnym Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce, a organizatorem wydarzenia „Głos Pomorza”.