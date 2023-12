Sylwester w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Ponad czterdzieści lat temu (ZDJĘCIA)

Pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni pokazali, że nie tylko nauka im w głowie i że potrafią się nieźle bawić. Tak wyglądał sylwester zorganizowany w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku w 1979 roku. Zabawa odbyła się na holu Wydziału Humanistycznego WSP przy ul. Arciszewskiego, a wzięło w nim udział prawie dwieście osób – pracownicy WSP, ich rodziny, przyjaciele i znajomi. Wśród honorowych balowiczów byli profesorowie - Andrzej Czarnik, rektor WSP i Edward Homa - dziekan Wydziału Humanistycznego. Stoliki ustawione były na dole pod ścianą, a także na piętrze, wzdłuż balustrady. Do tańca przygrywał zespół, którego nazwy piszący te słowa reporter "Głosu" już nie pamięta. Przypomina sobie tylko, że zabawa była przednia, co widać na zdjęciach, a ostatni goście odjeżdżali taksówkami spod WSP wczesnym rankiem już w 1980 roku.Uczestników tamtego pamiętnego balu zapraszamy do obejrzenia zdjęć, na których widać, że - nie oszukujmy się - wszyscy byli o czterdzieści lat młodsi. Niestety - czas leci...

Konrad Remelski