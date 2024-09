Szachowe zakończenie wakacji ze Słupską Akademią Szachową (zdjęcia)

W turnieju C - w którym można było zdobyć IV i V kategorię szachową sztuka ta udała się sześciu graczom. W zawodach zwyciężył Radosław Cecerko z Gdańska przed Pawłem Trzeciakiem z Kwakowa i Aleksandrem Szczęsnym z Chojnic. Czwarta była Kinga Wanionek z Cebularza Lublin. W kategorii do lat 12 najlepszy był Yatsenko Kirrill z Ustki. Do lat 10 Piotr Rozenek ze Słupskiej Akademii Szachowej. Najmłodszą uczestniczką była Maja Hilarecka ze Słupskiej Akademii Szachowej.

W grupie B wygrał Paweł Borowiec ze Słupska, który wypełnił normę na II kategorię. Drugie miejsce zajął Sławomir Kamiński z Czerska a trzecie miejsce zajął Jakub Grabowski z Kołobrzegu. W gronie dorosłych wysoką siódmą lokatę zajął Natan Ruła ze Słupskiej Akademii Szachowej.

W grupie A wygrał Wiktor Czaja ze Słupskiej Akademii Szachowej, a trzeci był Dawid Jaroszewicz nasz trener. Obaj reprezentują też KS Olimpijczyk Kwakowo. Drugi był Igor Skiba z Hetmana Koszalin, który wypełnił normę na I kategorię szachową. W zawodach udział wzięło 58 szachistów, sztuka podwyższenia kategorii udała się 10. Kolejny turniej w szachy klasyczne w Słupsku, który będzie jednocześnie mistrzostwami Słupska odbędzie się 28-29 grudnia. Zapraszamy do udziału. Zawody też będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE, a równie sprawnie przeprowadzi je Przemysław Owczarek." - dodaje Hilarecki.