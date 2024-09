Szalona zabawa na karuzeli w słupskim parku mogła skończyć się tragicznie. Miasto apeluje o rozwagę [WIDEO]

Zrewitalizowany Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, którzy nie mogli doczekać się otwarcia największego parku zabaw w regionie.

- Widać, jak bardzo to miejsce było potrzebne. Tłumy małych, średnich i dorosłych bawi się od rana do późnych godzin wieczornych. Można powiedzieć, że plac nie odpoczywa, ciągle coś się dzieje – bardzo dobrze, tak powinno być – mówi Marta Makuch, wiceprezydent Słupska. - Widać, że do parku wróciło życie. Nie jest to już tylko miejsce do tego, żeby przejść i pójść dalej, tylko naprawdę spędzić tam kilka ładnych godzin. Ale musimy to robić w sposób bezpieczny, a wtedy przez wiele lat tym parkiem będziemy mogli się cieszyć.