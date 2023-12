Szczepionek nie ma i nie wiadomo, kiedy będą. Problem nie dotyczy tylko Pomorza

O tym, gdzie można się zaszczepić, dowiemy się ze strony pacjent.gov.pl (https://pacjent.gov.pl/artykul/punkty-szczepien-przeciw-covid-19) . Tu znajduje się dokładna mapa punktów szczepień. W praktyce jednak może się okazać, że punkt jest, ale bez szczepionek. W Słupsku teoretycznie są trzy miejsca, ale dzwoniąc pod wskazane numery, ustaliliśmy, że szczepionka jest jedynie w Aptece Miraculum.

- Tak, mamy szczepionki przeciw nowemu wariantowi Covid-19 i dziś umawiamy pacjentów na czwartek – usłyszeliśmy w Miraculum.

Sytuacja ta może wynikać z faktu, że niewiele osób wie o możliwości zaszczepienia się w aptece, a tak istnieje.

W minionym tygodniu rzecznik resortu zdrowia – wówczas jeszcze Iwona Kania - przekazała, że do Polski dotarło 210 tys. szczepionek, a pod koniec przyszłego tygodnia dotrze kolejne 200 tys. Dodała też, że z analiz Ministerstwa Zdrowia wynika, iż liczba ta jest wystarczająca i "wszystko jest pod kontrolą". Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) poinformowali, że zaapelowali do minister zdrowia o "przekazanie do publicznej wiadomości informacji o braku szczepionek przeciwko COVID-19 Novavax-Nuvaxovid XBB.1.5.". Cytowana w komunikacie prasowym prezes PPOZ Bożena Janicka tłumaczyła, że "sytuacja braku szczepionek przy jednoczesnej akcji medialnej skutkuje ogromną liczbą telefonów i zapytań pacjentów, co utrudnia bieżącą pracę placówek". Poprosiła o "potraktowanie zgłoszonego problemu jako pilnego".