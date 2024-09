Szerszenie, osy, pszczoły! Zanim zadzwonisz po strażaków mocno się zastanów

- Dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przyjmując zgłoszenie stara się wnikliwie je analizować, może się tak zdarzyć, że uzna interwencję strażaków za bezzasadną z uwagi na brak bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi - mówi Fryderyk Mach. - Wówczas proponuje zgłaszającemu alternatywne rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd tych uciążliwych owadów. Niestety, wzywanie nas na pomoc w takich przypadkach bywa częstokroć przez mieszkańców nadużywane. Jednym z przykładów bezzasadnych wezwań straży pożarnej są zgłoszenia o latających owadach na działkach w pobliżu drzew lub na terenach zalesionych poza obszarami zamieszkania. Musimy być świadomi, że są to naturalne miejsca pobytu tych stawonogów.

- Większość naszych jednostek są przygotowane do tego typu interwencji - mówi Fryderyk Mach, komendant bytowskiej straży pożarnej. - Strażacy mają specjalne kombinezony chroniące ich przed użądleniem. W takich przypadkach gniazdo wraz z owadami jest zdejmowane i przenoszone w bezpieczne miejsce na przykład do lasu.

- Aby pozbyć się niepożądanych owadów właściciele posesji powinni prowadzić działania prewencyjne. Łatwiej bowiem jest zapobiegać niż walczyć z już założoną kolonią szerszeni czy os - apelują strażacy. - Aby zniechęcić osy do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi osy mogą przedostać się do środka (także otwierane okna), warto zabezpieczyć siatkami.

Po użądleniu należy jak najszybciej wyciągnąć żądło szczypcami lub pęsetą. Ważne, aby nie uległo ono uszkodzeniu. Warto też zdjąć biżuterię, ponieważ pojawiająca się opuchlizna może to uniemożliwić. W zniwelowaniu obrzęku może pomóc doustne podanie leku przeciwhistaminowego, zastosowanie zimnego okładu, można również zastosować wodę z octem lub okłady z cebuli albo cytryny. Osobę użądloną powinniśmy obserwować przynajmniej przez godzinę, aby mieć pewność, że nie rozwinie się u niej reakcja alergiczna i nie wystąpi wstrząs anafilaktyczny. Co jednak, gdy osoba użądlona jest uczulona na jad?

W pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie. Użądloną osobę należy obserwować i kontrolować jej funkcje życiowe do przybycia pogotowia ratunkowego. Warto, aby osoby, które są uczulone na jad owadów błonkoskrzydłych, miały przy sobie ampułkostrzykawkę z adrenaliną. Jest to lek na receptę, więc odpowiednio wcześniej należy się udać do lekarza.