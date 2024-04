Szkoła Podstawowa nr 9 w trosce o zdrowie psychiczne uczniów. Będą warsztaty dla rodziców i nauczycieli

„Wspierająca Szkoła” to pierwszy program w Polsce, który kompleksowo zabezpiecza profilaktykę dzieci w temacie zagrożeń suicydalnych. Organizowany jest przez Fundację Adamed i Fundację Życie Warte Jest Rozmowy. W ramach uczestnictwa w programie ze specjalistami spotkają się nie tylko nauczyciele i rodzice, ale także sami uczniowie.

- Program obejmuje cztery obszary – już rozpoczęły się pierwsze spotkania dyrekcji ze specjalistami, pracujemy z nauczycielami, którzy mają szkoleniowe rady pedagogiczne, ale też pracujemy z rodzicami – będą odbywały się spotkania edukacyjne z suicydologiem. Nie zapominamy o uczniach – oni też będą mieli warsztaty ze specjalistami. Dodatkowo, co jest bardzo cenne, każdy rodzic i nauczyciel będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia i rozmowy z suicydologiem, psychiatrą – mówi Joanna Michalak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku. - Tematy, nad którymi będziemy się pochylać dotyczą ucznia w kryzysie psychicznym, jak go rozpoznać, jak wspierać go w trudnym czasie, ale również jak motywować rodziców do współpracy z uczniem w kryzysie psychicznym, jak wspierać ucznia w powrocie do szkoły po próbie samobójczej – wymienia.