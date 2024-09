Szlakiem tuchomskich remiz. Młodzi strażacy na rowerach [ZDJĘCIA]

To była wspaniała wyprawa. W gminie Tuchomie zorganizowano „I Rajd Rowerowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych". Inicjatorem akcji były Ochotnicze Straże Pożarne w Tuchomiu, Modrzejewie, Tągowiu i Tuchomku.

40-osobowa grupy uczniów na rowerach pokonała prawie 20-kilometrową trasę, wyznaczoną „szlakiem remiz strażackich” w Tuchomiu, Modrzejewie, Tągowiu i Tuchomku, aby dojechać na tereny rekreacyjne znajdujące się przy jeziorze Długim w Tuchomku. Odwiedziny w remizach były okazją do zapoznania się z wyposażeniem jednostek oraz lepszemu poznaniu się przez młodzież.

Uczestników „I Rajd Rowerowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w gminie Tuchomie” odwiedził wójt gminy Tuchomie — Jerzy Lewi Kiedrowski oraz przewodniczący Rady gminy Tuchomie — Wiesław Bezhubka. Spotkanie było również okazją do przypomnienia sobie informacji przez przyszłych adeptów pożarnictwa, jaki sprzęt wykorzystywany jest do ratownictwa wodnego przez straż pożarną oraz poćwiczeniu w praktyce jego zastosowania. Oczywiście nie mogło zabraknąć ogniska oraz śpiewu przy akompaniamencie gitary, co sprzyjało planowaniu kolejnych wspólnych przedsięwzięć pozwalających zintegrować strażackie środowisko.