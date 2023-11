Sztorm, jakiego na Bałtyku nie było. Doszło do prawdziwego kataklizmu

Sztorm stulecia

Największy sztorm w XX wieku rozpoczął się w noc sylwestrową 1913/1914 r. i trwał siedem dni. Później nazwano go sztormem stulecia. Poziom wód był rekordowy (Trzebież 637 cm). Największa tragedia rozegrała się w Dziwnowie. Zniszczony został, słynny na całą Europę kompleks wypoczynkowy – Kurhaus Ost Dievenow (117 metrów długości, 140 pokojów). Wybudowano go w 1890 r. i sztorm zakończył jego żywot (nigdy go nie odbudowano). Śmierć poniosło wielu ludzi, którzy świętowali tam Nowy Rok. Zniszczona została także szkoła, inne budynki.

Do dużych zniszczeń doszło także w Kołobrzegu. . Do morza spłynęła promenada wydmowa. Sztorm całkowicie zniszczył kąpielisko rodzinne, które było na plaży. Ucierpiało wiele budynków, a drzewa łamały się jak zapałki.