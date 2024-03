Szyk, wdzięk i moda XIX wieku. Wystawa malarstwa artystów amatorów w Słupsku

Wernisaż odbędzie się w czwartek, 7 marca, o godzinie 17 w restauracji Anna de Croy w podziemiach Zamku Książąt Pomorskich. Wstęp wolny.

- Pragniemy zaprosić Was na wernisaż, który rozświetli umysł i serce. Odkryjcie pełne wdzięku obrazy i prace członków Klubu Plastyka i SOWY, które przeniosą Was w świat subtelnych emocji i niepowtarzalnego piękna. To nie tylko wystawa, to spotkanie z esencją elegancji i wyrafinowanego gustu - zaprasza dr Aneta Aleksandra Duda z Secesji. - Przyjdźcie i pozwólcie, aby nasza wystawa oczarowała Was bogactwem detali i duchem epoki, gdzie szyk i wdzięk były codzienną normą.