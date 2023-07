Takie cudo obok nas. Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie Cudem Polski 2023

- Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie to przepiękne miejsce – inwestycja zrealizowana przez Gminę Słupsk w partnerstwie z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. To zagroda, ale nie taka typowa zagroda, ponieważ dawne funkcje zostały zamienione na funkcje kulturalną, noclegową oraz kawiarnię. Tutaj odbywają się koncerty, warsztaty, różne inicjatywy twórcze. Cały czas mamy tu gości, którzy korzystają z tej oferty – mówi Włodzimierz Wolski, kierownik Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie.

Swołowo znane jest jako kraina w kratę i cała zagroda została zrekonstruowana właśnie w stylu szachulcowym. Jest to miejsce klimatyczne, z duszą, które szczególnie upodobali sobie artyści – muzycy, malarze, czy zielarze. Tu cały czas coś się dzieje.

- Już 2 sierpnia rozpoczynamy warsztaty muzyczne. Zawitają do nas świetni muzycy – między innymi takie sławy jak Jerzy Styczyński z Dżemu, Marek Raduli z Budki Suflera, Bartek Miarka – gitarzysta Anity Lipnickiej, czy Alicja Janosz, która niegdyś wygrała „Idola” będą uczyć młodzież, ale także dorosłych w trakcie warsztatów, które odbywają się pod patronatem Festiwalu Legend Rocka i Starosty Powiatu Słupskiego. To całe wydarzenie zakończy koncert Bartka Miarki z Sebastianem Riedlem poprzedzone występem Sakwy Blues Band, naszego lokalnego zespołu. Chwile później – w dniach 11-12 sierpnia na niebie nad latawcem zobaczymy kilkadziesiąt latawców, które pojawią się w ramach Festiwalu Latawców. W kolejnych dniach – Święto Matki Boski Zielnej obchodzone rokrocznie w Swołowie. My włączamy się w to święto i organizujemy u nas warsztaty ogrodniczo -zielarskie, linorytu , kosmetyczne. Będzie też wykład połączony ze spacerem ekologicznym i stoiska zielarskie – zaprasza Włodzimierz Wolski, który nie ukrywa, że wyróżnienie to ogromna duma, ale i prestiż dla tego miejsca.

- Znaleźć się obok takich miejsc jak Monopolis w Łodzi, czy Pustynia Błędowska, to ogromne wyróżnienie. Informacja poszła w świat i mam nadzieję, że przełoży się to liczbę gości – mówi Wolski.