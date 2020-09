Tanie mieszkania do kupienia w Słupsku, ale musisz je sam wyremontować. Zobacz jakie lokale sprzedaje w przetargach miasto [ZDJĘCIA]

Zwykle miasto wystawia lokale duże, o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych lub małe do 40 mkw. Te, które miasto chce sprzedać we wrześniowych przetargach mają: 28,31 mkw., 77,75, 96,51 i największe: 112,25 mkw. Ceny wywoławcze od 80 do 182 tysięcy złotych.

- Lokale przeznaczone do sprzedaży to mieszkania, które wymagają przeprowadzenia znacznych nakładów finansowych, które wskazywane były do zasiedlenia, ale bez zainteresowania ze strony przyszłych najemców. Są to lokale duże, o powierzchni ok. 100 m kw. oraz ostatnie lokale we wspólnotach mieszkaniowych, o mniejszej powierzchni ok. 30-40 m kw. - tłumaczy Monika Rapacewicz, rzeczniczka UM w Słupsku.