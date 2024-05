Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 15.05.2024

Tych kryształów z PRL poszukują kolekcjonerzy i miłośnicy pamiątek z lat 80

Praktycznie każdy z nas posiada w domu, w piwnicy czy na strychu stare. pokryte już kurzem kryształy. Pochodzą one najczęściej z okresu PRL, kiedy każda gospodyni domowa miała jako ozdobę kryształy w kształcie ryby, misy, karafki czy inne tego typu przedmioty. Okazuje się, że dla kolekcjonerów staroci przedmioty te wciąż są w cenie i zarobić można na nich całkiem przyzwoite pieniądze. Oprócz kryształów pochodzących z okresu PRL, zbieracze szukają także:

Gdzie można sprzedać pamiątkowe kryształy po dziadkach i rodzicach?

Jest wiele możliwości sprzedania rzeczy, które dla nas nie mają już większej wartości a dla kolekcjonerów stanowią cenny kąsek. Najlepiej udać się do lokalnego antykwariatu i tam poprosić o wycenę danego kryształu. Można też sprzedać go na własną rękę przez Internet na takich portalach jak OLX czy Allegro. To właśnie tam kolekcjonerzy zaglądają najczęściej szukając perełek i okazji.