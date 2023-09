Te osoby mogą jechać do sanatorium za darmo. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! 30.09.2023

Sanatorium prywatnie czy na NFZ?

Koszt kuracji w sanatorium pokrywamy z własnej kieszeni lub możemy starać się o finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku kiedy zdecydujemy się wyjechać do uzdrowiska prywatnie, to nie potrzebujemy skierowania. W tym wypadku mamy możliwość wybrania sanatorium oraz daty, która będzie nam najbardziej pasowała. Nie należy zapominać, że taka decyzja może wiązać się z wysokimi kosztami, które trzeba będzie w związku z tym ponieść

Jeśli zdecydujemy się na wyjazd z NFZ to wcześniej musimy zgłosić się do lekarza po odpowiednie skierowanie. Jest to ważne ponieważ dobrany zostanie odpowiedni rodzaj leczenia. Sam pobyt w uzdrowisku i wyżywienie musi zostać opłacone przez kuracjusza. Niektóre placówki mają to całkowicie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.