Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! 17.09.2023

Kolejki do lekarzy przyjmujących w przychodniach, poradniach i szpitalach są coraz to dłuższe. W tych miejscach, nie trudno zauważyć u pacjentów zdenerwowania i podirytowania związanego z oczekiwaniem na swoją kolej. Nie każdy wie, że są osoby, które są uprawnione do wizyty po za kolejnością. Lista uprawnionych do poza kolejkowego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest długa.

Kto może pójść do lekarza poza kolejnością?

Do lekarza po za kolejnością mogą iść osoby, które są wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczep (komórek, tkanek i narządów). Pacjenci korzystają wtedy bez kolejki ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Bardzo ważną informacją jest, aby osoby korzystające ze świadczeń, posiadały przy sobie odpowiedni dokument potwierdzający uprawnienia.

Jakie zasady obowiązują w przypadku wizyty bez kolejki?

W przypadku wizyty w szpitalu, placówka musi przyjąć osobę w dniu zgłoszenia, ale jeśli jest to nie możliwe, to wtedy wyznacza inny termin "po za kolejnością".