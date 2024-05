Te osoby nie powinny jeść bananów. Zobacz, jaki wpływ na nasze zdrowie mają banany. Nie każdy może je jeść 15.05.2024 Mariusz Surowiec

Pomimo tego, że banany są bardzo bogatymi w minerały i witaminy owocami, to nie każdy człowiek może je jeść. Są schorzenia, przy których powinniśmy wyeliminować banany z naszej diety. Kto nie powinien jeść bananów? Sprawdź na kolejnych slajdach. pixabay Zobacz galerię (11 zdjęć)

Banany to jedne z najbardziej popularnych owoców w Polsce. Choć nie rosną w naszym kraju to jednak ich spożycie jest na bardzo wysokim poziomie. Nic dziwnego, albowiem banany to bardzo wartościowe źródło węglowodanów a także bardzo ważnego do prawidłowej pracy serca, potasu. Okazuje się jednak, że banany, choć zdrowe, nie są wskazane dla każdego. Komu mogą one zaszkodzić? Kto zatem nie powinien jeść bananów? Sprawdziliśmy.