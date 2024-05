Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oto skutki jedzenia truskawek dla organizmu. Nie każdy może je jeść! 29.05.2024 OPRAC.: PW

Jaki wpływ mają truskawki na nasz organizm i kto powinien ich unikać? Przy niektórych schorzeniach lepiej nie jeść truskawek. Zobacz komu mogą zaszkodzić!

Truskawki są owocami, które cieszą się bardzo dużą popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Sezon na te pyszne owoce trwa w najlepsze, a my chętnie z tego korzystamy. Są jednak osoby, które nie powinny jeść truskawek, ponieważ może się to dla nich skończyć poważnymi problemami zdrowotnymi. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.