Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie!

Praktycznie każdy zastanawia się ile kawy można wypić w ciągu dnia. Zaleca się wypicie nie więcej niż trzech filiżanek kawy. Większa ilość podnosi ryzyko wystąpienia negatywnych skutków picia kawy. Jeśli regularnie wypijasz więcej niż cztery filiżanki kawy dziennie to warto się zastanowić nad zmniejszeniem tej ilości, bowiem takie regularne spożywanie takiej ilości kofeiny może prowadzić do uzależnienia. A od uzależnienia niewiele już dzieli do przedawkowania, a to już ma mocny wpływ na nasze zdrowie.