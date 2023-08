Te osoby nie powinny pić rano kawy. Będziesz miał przez to problemy ze zdrowiem, nie warto ryzykować 09.08.23 Mariusz Surowiec

Kawa to ulubiony napój Polaków tuż po porannym przebudzeniu. Kto jednak nie powinien pić kawy rano? Zobacz na kolejnych slajdach: pixabay/archiwum Polska Press Zobacz galerię (17 zdjęć)

Kubek gorącej kawy - to pierwsze o czym myśli większość z nas zaraz po przebudzeniu. Już pierwszy łyk porannej kawy sprawia, że czujemy powrót energii i pobudzenia do działania. Parzenie porannej kawy to dla wielu z nas najważniejszy poranny rytuał. Jednak picie rano kawy prowadzić może do wielu złych konsekwencji. Picie kawy rano, zwłaszcza na czczo, powodować może różne schorzenia. Kto nie powinien pić kawy zaraz po przebudzeniu? Sprawdziliśmy.