Te panie już wiedzą, co zrobić z napastnikiem! Kurs samoobrony w Kobylnicy

W sobotę i w niedzielę (19-20.08) na terenie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbywa się kurs pn. „Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku” . To projekt realizowany przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Kurs jest bezpłatny.

Panie biorą udział w praktycznym treningu z technik samoobrony, w którym żołnierze – instruktorzy uczą podstawowych zasad codziennego bezpieczeństwa, sposobów wykrywania oraz unikania zagrożeń. Pokazują także techniki walki wręcz przydatne w niebezpiecznych sytuacjach.

- Uczymy panie podstawowych zasad bezpieczeństwa, zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Nie chodzi o to, aby one walczyły z potencjalnym przeciwnikiem, ale o to, aby zadbały o własne bezpieczeństwo, czyli krótko mówiąc, musi nastąpić szybka reakcja i opuszczenia miejsca zagrożenie - mówi podpułkownik Przemysław Majewski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku. - Oprócz tego mamy stoiska, gdzie można zapoznać się z podstawowym sprzętem wojskowym, z jednostkami wojskowymi z naszego terenu, jest także miejsce, gdzie można uzupełnić swoje siły w postaci grochówki wojskowej. Jest też stoisko rekrutacyjne, gdzie - jeśli któraś z pań chciałaby wstąpić w nasze szeregi, to może się zapisać.