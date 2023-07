Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 18.07.23

Dlaczego niektóre pieniądze należy wymienić i dlaczego trzeba to zrobić?

Na ogół pieniądze, które są w obiegu na co dzień nie wymagają wymiany ani nie tracą swojej wartości. Są jednak sytuacje, w których należy bezzwłocznie dokonać wymiany czy to monety czy to banknotu. Dotyczy to zwłaszcza pieniędzy, które są uszkodzone. Po co należy to zrobić? Możemy spotkać się z taką sytuacją, że w trakcie zakupów sprzedawca w sklepie lub punkcie usługowym może odmówić przyjęcia takiego banknotu lub monety i nie będziemy mogli nim zapłacić za produkty i usługi.