Te piramidy przyciągają tłumy. Dobrze się w nich śpi (WIDEO)

W podbytowskich Osiekach trochę jest jak w Egipcie i Stonehenge. Na drzewami królują piramidy, a w lesie kamienny kręgi. To projekty Czesław Zarzyckiego. Niezwykłe budowle powstała w wyniku zainteresowania gospodarza niekonwencjonalnymi metodami leczenia oraz chęcią przyciągnięcia turystów.

Pan Czesław na głowę pełną pomysłów. Zaskoczył wszystkich i wybudował na Kaszubach piramidy. W nich można przenocować. Bytowianin nie spoczął na laurach i wdraża kolejne niekonwencjonalne projekty. "Tu dobrze" taką nazwę nosi niesamowita agroturystyka między Osiekami, a Borzytuchomiem. Chyba nigdzie w Polsce nie ma równie wyjątkowego miejsca. Tu nocleg można zarezerwować w... piramidach. Pokoje są bardzo dobrze wyposażone i komfortowe.

To niezwykłe miejsce, założył i prowadzi Czesław Zarzycki wraz z córką Agnieszką. Skąd w ogóle pomysł na piramidy? To wizjonerski pomysł pana Czesława. W tym miejscu są już trzy. Pierwsza była Cheopsa. - To replika piramidy Cheopsa z Gizy, ale w skali jeden do dwudziestu. Jest dokładnie tak samo usytuowana - wyjaśnia pan Czesław. - W Egipcie nigdy nie byłem, ale oglądałem zdjęcia piramid, zachwyciły mnie, potem pogłębiłem swoją wiedzę, niektórzy twierdzą, że mają niezwykłą moc, chcę to wykorzystać. Tworząc to miejsce rekreacji miałem nadzieję na wizytę nie tylko szkół ale też turystów z kraju i za granicą. I to się udaje! A co tak magicznego jest w piramidach? - Piramida Cheopsa została wzniesiona w najsilniejszym miejscu mocy ziemi - mówi pan Czesław. - Koncentruje się tam z ogromną siłą energia Ziemi i Kosmosu. Przez to miejsce przechodzi główny kanał energetyczny planety. I podobno nawet niewielkie modele piramidy Cheopsa po ustawieniu ich odpowiednio według stron świata wywierają pozytywne oddziaływanie - śmieje się.

Wyjątkowe miejsce

Jak podkreśla gospodarz wyjątkowym miejscem jest piramida energetyczna Horusa. – Jest doskonałym wzmacniaczem dobrych myśli – przekonuje pan Czesław. – Tworzę to miejsce do wypoczynku, relaksu. Tak, aby tutaj na odludzi ludzie dobrze się czuli, byli blisko z przyrodą i do nas wracali. To ma być nietuzinkowe miejsce na mapie turystycznej Polski.

Co na pomysły pana Czesława mówili specjaliści PR? - Każdy pomysł jest dobry. Liczy się kwestia podejścia do biznesu i poziom zaangażowania właściciela - uważają. - Plusem na pewno jest to że nie jest to kolejne, zwykłe "muzeum". Unikatowość jak najbardziej się sprawdza w dzisiejszych czasach - w których pełno jest wszystkiego. Ważne są dwie kwestie. Aby przyciągnąć nie tylko lokalnych mieszkańców, ale i turystów z zewnątrz, którzy przejeżdżają przez naszą miejscowość np. nad morze. Bądź turystów którzy przyjeżdżają odpocząć na Kaszuby. No i pozostaje kwestia powtarzalności. Warto wszystko przemyśleć w taki sposób, aby turyści chętnie wracali do takiego miejsca - a nie byłaby to jednorazowa wizyta. Dzisiejsze czasy niestety, są ciężkie dla biznesu. Wszystkiego jest dużo, konkurencja rośnie praktycznie w każdej branży. Związane jest to z dużą liczbą otwartych firm. Dlatego warto jest się czymś wyróżniać spośród konkurencji. Często wygrywa cena, ale czasami innowacyjność, terminowość, jakość mają również duże znaczenie.