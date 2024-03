Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 15.03.2024

Nie od dziś mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, a nawet pełnoprawnym członkiem rodziny. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Psy wnoszą do naszego życia wiele miłości, ciepła i uśmiechu. Decydując się na czworonoga, należy kierować się jego charakterem a nie tylko wyglądem. Może okazać się, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy.

Jaka rasa psa?

Wybór psa to bardzo ważna decyzja. Ludzie, którzy prowadzą sportowy tryb życia, chętniej zdecydują się na psa wymagającego dużo ruchu. Natomiast osoby, które dużo pracują i cenią sobie zacisze domowe, powinny skłonić się w kierunku psa, który ceni sobie leniuchowanie.

Ważne! Niektóre rasy psów lubią spokojny tryb życia, jednak dla ich dobrego stanu zdrowia niezbędne są nawet krótkie, codzienne spacery!