Te rzeczy doprowadzają nas do szału podczas zakupów w hipermarketach. Też tak robisz? Lepiej uważaj (zdjęcia) 27.09.23

Kto z nas idąc na zakupy nie chciałby ich zrobić sprawnie i szybko a najlepiej jeszcze tanio? Wejść do sklepu, wziąć do ręki koszyk, szybko w locie powędrować przez alejki z ulubionymi produktami a potem udać się do kasy przy której nie ma kolejki i czeka na nas uśmiechnięta od ucha do ucha kasjerka. Niestety życie konsumenta nie jest takie piękne. Często, po wejściu do sklepu, okazuje się, że nie ma koszyków, przy kasie czekają kilometrowe kolejki a sklep zmienił lokalizację produktów na których nam zależy i musimy ich szukać tam gdzie wcześniej ich nie było. Znacie to? Z pewnością. A to nie wszystkie rzeczy, które drażnią nas podczas robienia zakupów.