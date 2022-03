Technologia nie jest zła, ale może powodować problemy. Konferencja o cyberzaburzeniach i cyberuzależnieniach wśród młodych

Wydarzenie odbyło się 22 marca w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Wzięło w niej udział ponad 150 osób, a występujący podczas konferencji prelegenci poruszyli m.in. problem wpływu technologii cyfrowych na funkcjonowanie mózgu dziecka i nastolatka, zwrócono uwagę na diagnozowanie cyberzabuerzeń u ludzi młodych, a także przeanalizowano relację pomiędzy cyberuzależnieniem a używaniem substancji psychoaktywnych. Na koniec dyskutowano o tym, jak wesprzeć dzieci i młodzież w dobie cyfryzacji życia wynikającej z pandemii.

Zdaniem dr hab. Mariusza Jędrzejko, prof. Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim skala problemu związanego z cyberzaburzeniami oraz cyberuzależnieniem jest coraz większa.

- Patrząc na wszystkie zaburzenia, które dotyczą młodych ludzi, to problem, o którym dzisiaj rozmawiamy jest tym najszybciej się rozwijającym. Dotyczy on co dziesiątego rodzica i jednej trzeciej młodego pokolenia. Chciałbym tutaj podkreślić, że dzisiejsza konferencja wskazuje na problem z normatywnym korzystaniem z technologii cyfrowych, a nie na to, że technologia jest zła.