Technologiczny narkotyk: telefon. Jak walczyć z taką formą uzależnienia?

Uzależnienie od smartfonów to problem cywilizacyjny, z którym nie radzą sobie także najmłodsi ich użytkownicy. Problem zauważają nauczyciele, psychologowie i rodzice...

Niektóre szkoły starają się walczyć z tym problemem. Wśród nich jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku, w której każdy piątek to dzień bez telefonu. - Mamy wyznaczone dwie strefy wolne od telefonu: to biblioteka i świetlica. Oczywiście z telefonów nie można też korzystać podczas lekcji, chyba że służą celom edukacyjnym. Uzgodniliśmy też, wspólnie z rodzicami i uczniami, że piątek jest dniem bez telefonu. Dotyczy to wszystkich: zarówno uczniów, jak i nauczycieli i innych pracowników szkoły. W tym dniu budujemy relacje społeczne - mówi Ewa Chochuł, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku. Kuba jest uczniem SP 11 w Słupsku i w ogóle nie może korzystać z telefonu na terenie szkoły. - Musimy wyjść ze szkoły albo pójść w konkretne miejsce w holu i tam możemy wyjąć telefon - mówi Kuba.

Jego rodzice kontrolują, co syn robi w telefonie. - Niestety, konieczne były interwencje, gdy zobaczyliśmy, jak paskudne rzeczy dzieciaki wypisują na tzw. grupach, jedne wobec drugich. Gdy zobaczyliśmy, że syn niemal w środku nocy czyta te bzdury, natychmiast musiał opuścić te grupy. Od tego czasu telefon odkłada po godzinie 21 w określone miejsce - mówi tata Kuby.

Pan Tomek z Gdańska chciał ukarać swojego nastoletniego syna za zaniedbywanie obowiązków domowych, zabierając mu telefon na jeden dzień. - Usłyszałem, że ograniczam jego wolność i swobodę korzystania z praw obywatelskich. Powiedział, że napisze do rzecznika praw dziecka, rzecznika praw obywatelskich i ONZ. Poddałem się - śmieje się nasz rozmówca. - Może będzie dobrym adwokatem.

Psychologowie biją na alarm: dziecko może być uzależnione od cybertechnologii! Rodzice z problemem sobie nie radzą. A ten przybiera coraz większą skalę.

- Zdecydowanie, smartfony są szansą, ale i dużym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży - mówi Tomasz Dargacz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich. - Nie bez powodu w 25 proc. krajach wprowadzono zakaz używania ich w szkołach. W naszej placówce oświatowej uczniowie również mają taki zakaz, oczywiście poza korzystaniem ze smartfonów w celach dydaktycznych, naukowych za zgodą nauczyciela. Nie sposób wymienić wszystkich zagrożeń, ale z pewnością mogę wskazać te najważniejsze, co potwierdzają badacze na łamach „Preventive Medicine Reports”. Smartfony mają negatywny wpływ na skupienie uwagi uczniów i ich stan psychiczny. Wszechobecna jest cyberprzemoc u części uczniów. Znane są aplikacje, które wykorzystywane są w złym celu, np. do hejtowania, co wpływa negatywnie na psychikę uczniów. Zagrożona jest też prywatność dzieci. Wystarczy, że ktoś udostępni swoje zdjęcie i może zostać ono źle wykorzystane przez biegłego znawcę aplikacji w złym celu. Warto zwrócić uwagę na to, że spora część dzieci i młodzieży ma gorsze samopoczucie z powodu tego, co wcześniej przeczytały w internecie. Niektóre dzieci mają problemy ze snem, krótkowzrocznością, a nawet zmianami w kręgosłupie. Co ważne, smartfony zdecydowanie utrudniają socjalizację dzieci. Oczywiście, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele starają się profilaktycznie wprowadzać uczniów w świat wirtualny, o tym wszystkim rozmawiają z nimi w ramach szkoleń czy lekcji wychowawczych. Jednak nie zawsze przynosi to pożądany skutek.

Monika Sengerska, dyrektor PSP4 w Starogardzie Gdańskim, też walczy z problemem. - W ramach regulacji wewnątrzszkolnych wprowadziliśmy procedurę korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły, której opracowanie wynikało z trudnych doświadczeń i obserwacji zanikających relacji uczniowskich. Zapisy procedury mają na celu zmniejszenie skali zjawiska zastępowania bezpośrednich kontaktów rówieśniczych, tymi wirtualnymi. Ponadto telefony komórkowe coraz częściej stają się w szkołach narzędziem do szerzenia cyberprzemocy, w postaci nagrywania prześmiewczych filmików, nierzadko udostępnianych w sieci. W naszym dokumencie, który powstał w porozumieniu z wszystkimi organami szkoły, tj. radą pedagogiczną, radą rodziców o raz samorządem uczniowskim, jest zapis, mówiący o korzystaniu na przerwach z telefonów w pierwsze poniedziałki miesiąca, na lekcji, w sytuacji realizacji projektów, po uprzednim ustaleniu tego z nauczycielem prowadzącym oraz w sekretariacie szkoły, jako przestrzeni do swobodnego wykonywania połączeń z rodzicami/opiekunami, w miarę potrzeb. Mamy świadomość, że uczniowie próbują łamać te zapisy, jednakże zawsze mamy punkt odniesienia i możemy częściej działać na poziomie profilaktyki, rzadziej interwencji - mówi Monika Sengerska, dyrektor PSP4 .

Jest też inny problem, o którym mówi nauczycielka wychowania fizycznego ze słupskiego liceum. - Zabroniłam wnoszenia telefonów na salę gimnastyczną. Także dziewczętom, które nie ćwiczą i siedzą na ławce, bo mają zwolnienie. Między innymi po to, aby nie nagrywały ćwiczących koleżanek. Dziewczyny są okrutne. Miałam sytuacje, kiedy nagrywały filmiki, potem wrzucały je do mediów społecznościowych lub wysyłały kolegom, aby ośmieszyć swoje koleżanki. To podłe, ale niestety, taka potrafi być młodzież - mówi wuefistka. Maciej Maraszkiewicz, psycholog z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku zwraca uwagę na istotną funkcję współczesnych telefonów: - Problem z telefonami jest zauważalny wśród dzieci, młodzieży, ale i dorosłych. Zaczęło się, odkąd pojawiły się smartfony, bo to tak naprawdę małe komputery. Pracuję z młodymi ludźmi w poradni jako psycholog i psychoterapeuta. Jedno z moich z podstawowych pytań do młodego człowieka dotyczy tego, ile czasu spędza z telefonem, co tam robi, z jakich portali korzysta i podstawowe pytanie - co mu to daje?

Odpowiedzi są zatrważające. - W ciągu dnia młodzi ludzie potrafią spędzić z telefonem nawet kilkanaście godzin. Często przyznają, że przeglądanie mediów społecznościowych - TikToka, Facebooka, Instagrama - nic im nie daje, a pogłębia ich smutek, rozgoryczenie, frustrację, powoduje obniżony nastój. Dlaczego? Bo porównują się z innymi. Wierzą, że wszyscy są szczęśliwi, uśmiechnięci i odnoszą sukcesy, ale nie wiedzą, że to świat wyimaginowany - mówi Maraszkiewicz i nie zostawia suchej nitki na dorosłych. - Daliśmy młodym smartfony, komputery, ale nikt im nie powiedział, jak z tego korzystać. Bo my dorośli też się tego uczymy. Swoją postawą pokazujemy, że też stale do telefonu zaglądamy. Jest naszym nieodłącznym towarzyszem i nie wyobrażamy sobie, aby wyjść z domu bez telefonu. Warto jako dorośli, byśmy zadali sobie pytanie, jak ja swoją postawą pokazuje, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, w tym jak używam smartfona?

Psycholog dodaje, że młodzi ludzie bardzo często mówią , że chcą zrezygnować z mediów społecznościowych, bo widzą, że to nie działa na nich dobrze, ale nie wiedzą, jak to zrobić. - Moją rolą jest to, aby razem z nimi z tych mediów wychodzić. Nie całkowicie, ale pokazać, jak ograniczyć ten czas. Mogą nam uciekać relacje międzyludzkie, które mamy. - mówi psycholog. Dodatkowo warto pamiętać i stale o tym mówić, że technologia nie jest zła. To sposób, w jaki z niej korzystamy, może być dla nas problematyczny. Całkowite odłączenie jest możliwe, ale pytanie, ile byśmy zyskali, a ile stracili, nawet pod względem również rozwoju osobistego. Smartfony, a w tym zainstalowane aplikacje, jak media społecznościowe, mogą być oknem na świat, gdzie poznajemy wiele wspaniałych ludzi, jak i może przyszłych firm, w których chcemy pracować?

Kiedy zaczyna się uzależnienie? Uzależnienie od smartfonu jest zaliczane do grupy uzależnień behawioralnych, czyli nałogów związanych z wykonywaniem określonych czynności bez udziału jakichkolwiek substancji. Polega na nadmiernym zainteresowaniu telefonem komórkowym, co wpływa niekorzystnie na codzienne funkcjonowanie. To uzależnienie fachowo określa się mianem fonoholizm. O uzależnieniu od telefonu komórkowego mówi się, gdy dana osoba korzysta z urządzenia przez większość część dnia. Przekłada się to na wykonywanie obowiązków domowych, związanych z pracą i nauką. Osoba uzależniona nie kontroluje swojego zachowania. Sięga po smartfona średnio co kilka minut. Uzależnienie od telefonu komórkowego jest przez wielu specjalistów zaliczane do chorób cywilizacyjnych. Wiąże się też z tym zjawisko FOMO (z ang. fear of missing out), czyli strach przed pominięciem. Jest to obawa przed przegapieniem informacji ze świata lub kręgu znajomych, okazji do interakcji społecznej, wydarzenia. Ten rodzaj uzależnienia często łączy się z innym zjawiskiem. Mowa o nomofobii, czyli obawie, że telefon komórkowy się rozładuje w momencie, gdy nie ma możliwości podłączyć go do prądu. Na samą myśl o takiej sytuacji pojawia się dyskomfort psychiczny.

