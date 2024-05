Tego wieczoru można było zajrzeć niemal w każdy zakamarek zamku w Słupsku. Muzeum po zmroku przyciąga tłumy

Na drugim piętrze zamku - wystawa stała: „Przy wspólnym stole, czyli sztućce i akcesoria kulinarne od XVII do XXI wieku”, na której obejrzeć można zabytkowe sztućce podstawowe – łyżki, noże i widelce oraz specjalistyczne – do serwowania i spożywania jednego rodzaju potrawy, na przykład ostryg lub jagód.

Najwięcej chętnych jak zwykle chciało dostać się na wieżę zamkową, która na co dzień nie jest udostępniona do zwiedzania. Pogoda dopisała, więc nocna panorama Słupska i bulwary nadrzeczne prezentowały się bajkowo.

Dostępny dla zwiedzających był też młyn zamkowy, gdzie znajduje się wystawa stała: „Rzeczywistość kulturowa Pomorza dawniej i dziś”. Pracownik Działu Folkloru, Sztuki i Rękodzieła prowadził warsztaty drukowania przy pomocy drewnianych matryc. Podobne do nich, służące do stemplowania tkanin, znajdują się na wystawie stałej.