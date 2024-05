Teleopieka dla mieszkańców gminy Miastko. Opaska bezpieczeństwa

Jak to działa? Senior nosi opaskę na nadgarstku, a w sytuacji zagrożenia używa przycisku SOS. Bez potrzeby dodatkowych urządzeń, np. telefonu, może bezpośrednio porozmawiać z ratownikiem medycznym. Opaska automatycznie przesyła medyczne pomiary tętna i saturacji oraz lokalizację seniora do Centrum Teleopieki, co pozwala na szybkie i precyzyjne udzielenie pomocy. To proste i skuteczne rozwiązanie, które może uratować życie.

W zależności od sytuacji, ratownik może powiadomić osoby bliskie lub sąsiadów o konieczności wsparcia seniora, wezwać zespół ratownictwa medycznego lub udzielić seniorowi porady i wsparcia psychologicznego. W sytuacji upadku i utraty przytomności opaska automatycznie powiadomi ratowników medycznych o potrzebie pomocy.

Usługa w 2024 roku realizowana jest w ramach Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”, w związku z ustanowieniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu wsparcia finansowego gmin, którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa seniorów w wieku 60 lat i więcej. Skierowana jest do mieszkańców gminy Miastko powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.